Durante la noche del domingo, pasadas las 20 horas, personal policial recibió un llamado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Los Piamonteses y Santa Fe.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Volkswagen Senda, conducido por una mujer mayor de edad, oriunda de Marcos Juárez, colisionó contra una motocicleta Guerrero 150 cc., la cual era manejada por un hombre, de 20 años, de San Marcos Sud.

Al llegar la policía y el servicio de emergencias, trasladaron al conductor del rodado menor al centro de salud, el cual ingresó con traumatismos leves.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería de apellido Castillo, oriundo de San Marcos Sud y de 20 años. El joven ya fue dado de alta en las últimas horas.