En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Ezequiel Bracamonte nos brindó mayores detalles de lo ocurrido.

Durante la tarde y noche del miércoles, aproximadamente una hora antes del comienzo del partido en el cual se enfrentaban los clubes Matienzo y Complejo de Justiniano Posse, este último como local, personal policial y el servicio de emergencias recibió un llamado por un hombre que se había descompuesto a 100 metros de la cancha.

Según la información que se pudo conocer, el damnificado se encontraba con un grupo de amigos esperando el momento para ir hacia la cancha, cuando sufrió la descompensación. Rápidamente fue trasladado al centro de salud local, donde luego se constató que falleció.

Luego, por lo que pudo explicar el comisario Bracamonte, una vez finalizado el encuentro, en lo que dejó un empate como resultado y al local eliminado de la Copa, se generaron diversos disturbios por parte de la hinchada de Complejo hacia sus jugadores y el equipo de árbitros que se encontraban en el lugar.

Todo desencadenó en los simpatizantes que arrojaron objetos hacia los futbolistas, intentando lastimarlos. Rápidamente intervino la policía para poder sacarlos del lugar, y luego el cuerpo de Infantería, quienes arrojaron balas de goma y gas pimienta hacia el público tras recibir también golpes por lo que tiraban desde las tribunas.

No hubo heridos de gravedad ni daños en el estadio, pero si se tuvo que trasladar a una persona al centro de salud ya que presentaba un cuadro epiléptico, pero no corría riesgo de vida.

Aún no hay detenidos por los sucesos.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el hombre fallecido momentos antes sería Sandro Montevidone, de 60 años aproximadamente, y oriundo de la comuna del Saladillo.