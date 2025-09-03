Durante el mediodía del sábado, aproximadamente a las 12:20 horas, personal policial recibió una denuncia por un intento de robo en el supermercado La Anónima, ubicado entre las calles Bismarky Hermanos Fernando.

Alli, momentos antes, un hombre de 42 años quiso retirarse del lugar pasando la línea de cajas con un elemento sustraído y escondido bajo sus prendas.

Al llegar la policía, realizaron el control y palpado sobre la persona, encontrando asíuna botella de acondicionador para el cabello.

El hombre fue trasladado a la comisaría local para labrar las actas correspondientes. Además se secuestró el producto robado.