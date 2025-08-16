En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles acerca del siniestro ocurrido.

Durante la mañana de hoy martes, aproximadamente a las 7:30 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado al cuartel por un accidente en Ruta 12 norte, camino hacia Inriville.

A pesar de no tener mucha información al respecto, ya que les había avisado que el siniestro fue entre el puente y el sector del cableado de alta tensión, Lerda detalló que dos personas del equipo recorrieron el lugar para dar con el punto exacto.

Momentos antes, a la altura del kilómetro 47, en cercanía a Huinca Cereales, un automóvil, en el cual circulaban 3 personas mayores de edad, sufrió un vuelco en solitario, y quedó a 5 metros del alambrado del campo.

Al llegar los bomberos, trasladaron al Hospital Abel Ayerza a las dos femeninas y al masculino, que parecían no tener lesiones de gravedad.

Según la información que se pudo conocer, los tres accidentados son oriundos de Monte Buey, y volvían desde Marcos Juárez hacia su localidad al momento del hecho.