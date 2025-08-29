En horas de la mañana de hoy viernes, aproximadamente a las 11:30, el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de un accidente de tránsito ocurrido en zona céntrica de la ciudad, más específicamente entre las calles Alem y Saenz Peña.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta impactó sobre uno de los lados de un automóvil Ford Ka. En ambos vehículos se trasladaban dos personas.

Como resultado, la acompañante del rodado menor, una mujer mayor de edad, fue trasladada al Hospital Abel Ayerza para realizar los chequeos correspondientes. Los otros tres involucrados no sufrieron heridas de gravedad.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que la mujer derivada sería de María Inés Cuffia.