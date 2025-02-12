Se corrió la 6 Edición del Triatlón del Club San Martín de Marcos Juárez.
Individual:
1 GONZALO GARCÍA SAIRA
2 ROMÁN RIBOTTA MARCOS JUÁREZ
3 IGNACIO ARIAS MARCOS JUÁREZ
4 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
5 DAVID PEREZ MONTE BUEY
6 SANTIAGO ABATEDAGA BELL VILLE
7 JIMENA SCORTICHINI MARCOS JUÁREZ
8 JULIO VIDELA SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
9 GUSTAVO VITALI MONTE BUEY
10 JOSÉ MARÍA VITALE MONTE BUEY.
Postas:
1 FRANCO SALVATTORE-MATES MORÓN VICTORIA-ARIEL HERNÁN AMADO BOUQUET
2 NÉSTOR CUELLO-CLAUDIO DEL PRADO-CARLOS GUILLERMO CANO MARCOS JUÁREZ
3 IVANA MIYNO-HÉCTOR VEGA-DIEGO LUIS CUQUEJO MARCOS JUÁREZ
4 FRANCO RODRÍGUEZ-JUAN P. BORTOLOSSI-JUAN RODRÍGUEZ MARCOS JUÁREZ
5 SANTIAGO VEGA-GONZALO ANDRÉS PIVA-FELIPE SCIANGULA MARCOS JUÁREZ
6 SIMÓN BUSTOS-EMMA STUBBIA-GINO FARGIONI BALLESTEROS
7 ANA GALIANO-FLORENCIA CABALLERO-PAOLA OLIVA MARCOS JUÁREZ
8 GERMÁN MARCANTONIO-MARIANA MISAÑA-PAMELA VILCHE MARCOS JUÁREZ
9 MIRIAM GUEVARA-ILEANA CICIOLI- MARIELA BESSONE MARCOS JUÁREZ
10 GUSTAVO LESCANO-AZUL-NICOLÁS FAMILIA.