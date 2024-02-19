El domingo se corrió la 5 edición del Triatlón del Club San Martín de Marcos Juárez.
En la Categoría Individual:
1 GONZALO GARCÍA DE SAIRA
2 BENJAMÍN VIGNA DE MARCOS JUÁREZ
3 GABRIEL CACCIAGIONI DE MONTE BUEY
4 MARCOS ÑUÑEZ DE RUFINO
5 GUSTAVO VITALI DE MONTE BUEY
6 JOSÉ MARÍA VITALE DE MONTE BUEY
7 LUIS PIANA DE NOETINGER
8 DAVID JUNCAL DE MARCOS JUÁREZ
9 MATÍAS ESCOBAR DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
10 PABLO MABRES DE MARCOS JUÁREZ
En la Categoría por Equipos:
1 SEBASTIÁN ALLENDE-LUCAS BRACAMONTE-LUISANA GAY DE NOETINGER
2 MARCELO CENTURIÓN-MATÍAS TOCHETTI-NICOLÁS GAIDO DE GENERAL ROCA
3 ARIEL AMADO-JAVIER SÁNCHEZ-FRANCO SALVATTORE DE LAS ROSAS
4 IGNACIO CONTRERAS-GUSTAVO AVALOS-JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ DE MARCOS JUÁREZ
5 DIEGO CUQUEJO-IVANA MIYNO-HÉCTOR VEGA DE MARCOS JUÁREZ
6 DANIEL BRUSA-LUCAS OLIVA-CRISTIÁN OLIVA DE MARCOS JUÁREZ
7 CLAUDIO DEL PRADO-CARLOS PEREYRA-RAQUEL DAPRATI DE MARCOS JUÁREZ
8 JAVIER GOROSITO-LUCAS VESCE-MAURO VILLARRUEL DE MARCOS JUÁREZ
9 GRISELDA PEREYRA-ANAHI DÍAZ-PILAR KUNICIC DE MARCOS JUÁREZ
10 MARIANELA BONINO-JORGE TAPIA-TRINIDAD MISAÑA DE MARCOS JUÁREZ.