Se corrió la 4 edición del Triatlón del Club San Martín de Marcos Juárez.
Categoría Individual Masculino:
1 GONZALO MONZÓN JOSÉ LEÓN SUÁREZ
2 GONZALO GARCÍA MARCOS JUÁREZ
3 JUAN FRANCISCO MAGNANO MARCOS JUÁREZ
4 GABRIEL CACCIAGIONI MONTE BUEY
5 GUSTAVO VITALI MONTE BUEY
6 RUBÉN PEDRAZA MARCOS JUÁREZ
7 DIEGO MUSSO MARCOS JUÁREZ
8 PABLO TAMBURRINI MARCOS JUÁREZ
9 RODOLFO LANARI MARCOS JUÁREZ
10 OSCAR GÓMEZ MARCOS JUÁREZ
Categoría Femenina Individual:
1 JIMENA SCORTICHINI MARCOS JUÁREZ
2 MARÍA AGUSTINA CELIS LEONES
3 ORNELA FOGLIA MONTE BUEY
Sùper Sprint Postas:
1 LUCAS BRACAMONTE-SEBASTIÁN ALLENDE-LUISANA GAY NOETINGER
2 CRISTIÁN GÓMEZ-ROMÁN RIBOTTA-FIORELLA BUSTAMANTE MARCOS JUÁREZ
3 MATÍAS PASTURA-DIEGO CISNEROS-ANGEL TOLEDO MARCOS JUÁREZ
4 MAXI BRUSINO-ARIEL NOCIONI-ANÍBAL PEREZ MARCOS JUÁREZ
5 ARIEL AMADO-GABRIEL FERRARI-JUAN RODRÍGUEZ LAS ROSAS
Posta Familia:
1 SIARA DAIANA-VIALE MICAELA-GONZÁLEZ CARLOS
2 SALAS LAURA-SALAS SOLEDAD-SALAS MÓNICA
3 BUSTAMANTE FLAVIA-CERUTTI SANTIAGO-CERUTTI ALFONSINA
4 MANSILLA EVANGELINA-MANSILLA LOLI-MANSILLA JULIANA
5 SIARA EVANGELINA-SIARA JOSÉ-VIALE SOLEDAD
Posta Femenina:
1 PACHECO ELIZABETH-LETCHER MARINA-BESSO MARINA MARCOS JUÁREZ
2 BERNAL LUCÍA-RODRÍGUEZ MARIANA-SÁNCHEZ SANDRA MARCOS JUÁREZ
3 VERA BLANCA-SANTOS SOFÍA-ZAPATA PERLA JOSÉ L. SUÁREZ
4 PLEVANI ESTEFANÍA-CUESTA VALENTINA-FERNÁNDEZ MALVINA MARCOS JUÁREZ.