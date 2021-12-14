Se corrió el sábado el Triatlón del Club Argentino.
Clasificación por postas:
1 SANTIAGO TOSCO-RODRIGO TORCHIO-IGNACIO PONTE
2 CARLOS DELLA MAGGIORA-JUAN TERES-CHRISTIÁN PRANZETTI
3 MATÍAS TOCHETTI-DAVID JUNCAL-AGUSTÍN BESOZZI
4 MARIANO TOIA-SANTIAGO SAAVEDRA-MARÍA CELIA FRAGA
5 CRISTIÁN PRAVISÁN-CLAUDIO MERLOS-VIRGINIA CAGLIERO
6 SOFÍA ROSENDO-BRUNO VIGNOLO-NICOLÁS SALINES
7 LORENA ALBORNOZ-DANIEL ARIAS-GONZALO GAITÁN
8 CLAUDIO CHICHIANI-JORGE SALINAS-SEBASTIÁN ALLENDE
9 JORGE TAPIA-WÁLTER TEVE-SOFÍA SANTOS
10 RAMÓN PERALTA-OMAR CISNEROS-DANIEL MAROSSERO.
Individual.
1 NICOLÁS VIGNA
2 MATÍAS PASTURA
3 MATÍAS TACCA
4 JUAN FRANCISCO MAGNANO
5 RUBEN PEDRAZA
6 PABLO TAMBURRINI
7 ESTEBAN JAIME
8 LISANDRO DIANI
9 GUSTAVO VITALI
10 CRISTIÁN MONTEVERDE.