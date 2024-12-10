Se corrió el domingo la 12 Triatlón de Verano en el Club Argentino.
En Individual:
1 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
2 GONZALO GARCÍA SAIRA
3 ALEJANDRO DORSCH CAÑADA DE GÓMEZ
4 MATÍAS PASTURA MARCOS JUÁREZ
5 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
6 PABLO TAMBURRINI MARCOS JUÁREZ
7 JIMENA SCORTICHINI MARCOS JUÁREZ
8 IGNACIO ARIAS MARCOS JUÁREZ
9 MARIANO TISSERA SAN JORGE
10 GUSTAVO VITALI MONTE BUEY
En Equipos:
1 LUCÍA FERRERO-CRISTIÁN GÓMEZ-RAMIRO DÍAZ MARCOS JUÁREZ
2 MATÍAS FEREZ-LEONARDO DOMÍNGUEZ-HERNÁN ROMERO BELL VILLE
3 ANGELINA BESOZZI-JORGE D. TAPIA-DANIEL RODRÍGUEZ MARCOS JUÁREZ
4 MATÍAS TOCHETTI-NICOLÁS GAIDO-OSCAR GÓMEZ MARCOS JUÁREZ
5 JORGE SALINAS-RUBEN GODOY-JUANA OZCARIZ MARCOS JUÁREZ
6 FIORELLA BUSTAMANTE-MARIANELA MARCELLONI-LORENA MIRANDA MARCOS JUÁREZ
7 CÉSAR CANALE-LUCAS OLIVA-CRISTIÁN OLIVA MARCOS JUÁREZ
8 GASTÓN DEFENDI-GUSTAVO FORNASO-HUGO BLAZON CORRAL DE BUSTOS
9 MOCCICAFREDDO-DÍAZ-GAY LEONES
10 DIEGO CUQUEJO-IVANA MIYNO-HÉCTOR VEGA MARCOS JUÁREZ