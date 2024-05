La inseguridad no tiene límites, ni hay sectores a salvo de hurtos y robos. En el distinguido barrio Chesta, ubicado al Este de la ciudad, entre Belgrano Este y Sáenz Peña Este, sucedió un hecho de violación de domicilio, que no llegó a ser robo, porque su propietaria reaccionó a tiempo.

Tres personas encapuchadas ingresaron al domicilio de Verónica Crescente, el domingo pasado, con la intención de robar, especulando que no había nadie en la vivienda. Verónica había estado de viaje y reconoce haber publicado en sus redes sociales fotos, que evidenciaban que no estaba en Marcos Juárez, lo que podría haber dado una pista a los delincuentes, que ingresaron pensando que no había nadie. Pero no resultó ser así, ya que ella decidió adelantar el regreso, que estaba programado para el lunes.

A altas horas de la noche, mientras ella dormía, escuchó un ruido y se levantó inmediatamente. Contiguo a su dormitorio está el baño, donde un hombre vestido todo de negro y con capucha, prendió la luz. Ella gritó y luego bajó corriendo las escaleras; al llegar a planta baja, se activó la alarma, y finalmente logró salir a la calle, donde gritó pidiendo auxilio.

Recibió ayuda de su vecino y su esposa, quienes llamaron a la policía. Al llegar el personal policial revisaron una obra en construcción, que une los techos, por donde suponen que ingresaron y podrían estar aún escondidos, pero la búsqueda arrojó resultado negativo.

A la mañana siguiente, todos los vecinos se solidarizaron y aportaron las imágenes de sus cámaras de seguridad