El domingo se disputó el Tetratlón Marcos Juárez.
4 disciplinas canotaje, ciclismo, natación y pedestrismo.
En individual varones:
1 LUCIANO ROSSI GRANADERO BAIGORRÍA
2 NICOLÁS VIGNA MARCOS JUÁREZ
3 FEDERICO GRONDA FUNES
4 WÁLTER BAER VICTORIA
5 CARLOS BUGARI MARÍA JUANA
6 EDUARDO GIORDANENGO MONTE MAÍZ
7 DIEGO PEREYRA MARCOS JUÁREZ
8 ALEJANDRO SZECSENYI LAS PAREJAS
9 MARCELO CORBALL MARCOS JUÁREZ
10 RUBEN DARÍO PEDRAZA MARCOS JUÁREZ
13 IGNACIO ARIAS MARCOS JUÁREZ
17 RODOLFO LANARI MARCOS JUÁREZ
21 CRISTIÁN MONTEVERDE MARCOS JUÁREZ.
En individual femenino:
1 ISABEL CASTRO SAN LORENZO.
En postas: Clasificación General:
1 CARAMUTO-SECCHI-RODRÍGUEZ-CASTELLANI
2 CURA-ARIAS-ILARI-CASERES
3 BOLADERES-BUCHITTARI-BRUSSA-ABALLAY RUBIÑO
4 SANTILLÁN-ARROYO-GARRONE-ELUA
5 ROSSO-ABBAS-GARRONE-DOMÍNGUEZ
6 BOLADERES-VISSANI-FERÉZ-OCIO
7 MARINI-HEREDIA-ALBORNOZ-MERCADO
8 SÁNCHEZ-MANEIRO-PAVESSE-MARI
9 SANTILLÁN-BOJAR-PEIRONE-ORTEGA
10 ASTERGHER-VILCHES-TASSISTO-GONZÁLEZ
Tetra a la Bolsa:
1 NEYMAYER-PONZETTI-CANALE-MAGNANO
2 MEINERI-MARTÍNEZ-CARRASCAL-TASSONE.
Posta 121-160:
1 CURA-ARIAS-ILARI-CASERES
2 BOLADERES-VISSANI-FEREZ-OCIO
3 SÁNCHEZ-MANIERO-PAVESSE-MARI.
Posta 161-200:
1 CARAMUTO-SECCHI-RODRÍGUEZ-CASTELLANI
2 BOLADERES-BUCHITTARI-BRUSSA-ABALLAY RUBIÑO
3 SANTILLÁN-ARROYO-GARRONE-ELUA.
Posta 201-240:
1 ASTERGHER-VILCHES-TASSISTO-GONZÁLEZ
2 FERREYRA-PIAZZA-BRUZZO-ROMERO.
Con el apoyo de la Dirección de Acción Cultural y Deportiva de la Municipalidad de Marcos Juárez a través del Profesor Horacio Pochettino y todo su grupo de colaboradores.