El domingo se corrió el Tetratlón Marcos Juárez en su 7 edición.
En individual:
1 IGNACIO ARIAS
2 RUBEN PEDRAZA
3 SEBASTIÁN MALDONADO
4 HORACIO PLAINI
5 DIEGO MUSSO
6 MARIO CAPDEVILA
7 GUILLERMO GUTIERREZ
8 HUGO RIVERA
9 LEONARDO DEALESANDRO
10 MARCELO CORBALL
11 CARLOS BARBIERO
12 DARÍO SOSA
Por Equipos:
1 MARCELO CURA-ANGELINA BESOZZI-DIEGO PRATTO-MATÍAS PASTURA
2 MATÍAS FEREZ-JESSICA CABRERA-GUILLERMO PIAZZA-MARIANO VISSANI
3 ALEJANDRO BOLADERES-LORENA ABALLAY RUBIÑO-JAVIER BRUSSA-ALBERTO BUSCHITARI
4 CRISTIÁN PRAVISAN-CLAUDIO MERLOS-VIRGINIA CAGLIERO-CARLOS SUÁREZ
5 ADALBERTO TARULLI-JOSÉ MARINI-MIGUEL WALKER-JIMENA SCORTICHINI
6 DARÍO CORRADI-LUCAS SANTILLÁN-FERNANDO RODRÍGUEZ-ELIZABETH GOVONI
7 LEANDRO TINARI-ALVARO RÍOS-SOL TINARI-ELVIO ACOSTA
8 LEANDRO IRAZOQUI-LUCÍA FERRERO-CRISTIÁN GÓMEZ-CELESTE SOSA
9 MARCELO FORESI-JUAN CRUZ TERES-HÉCTOR GUDIÑO-PABLO SEGHETTA
10 MARÍA CREADO-JULIO QUINTEROS-MATÍAS SÁNCHEZ-FACUNDO CRUZ MANEIRO.
Fiscalización Control Time y organización de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Marcos Juárez.