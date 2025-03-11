La Comisión Municipal de Deportes de la Municipalidad de Marcos Juárez efectuó la 9 Edición del Tetratlón Marcos Juárez.
En Individual:
1 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
2 OSCAR PEPPINO VENADO TUERTO
3 GONZALO PEREZ ZABALA TRENQUE LAUQUEN
4 GASTÓN CALCATERRA EL TRÉBOL
5 DIEGO TIRONI BELL VILLE
6 SEBASTIÁN ROLDÁN SANTA FÉ CAPITAL
7 ANGEL GATTI CAÑADA DE GÓMEZ
8 HORACIO PLAINI CAÑADA DE GÓMEZ
9 DANIELA GUARDIA MARCOS JUÁREZ
10 FLAVIO MARTINI INRIVILLE
En Postas:
1 MATEO BOLADERES-EUGENIA BORGIANI-MARIANO VISSANI-LEONARDO DOMÍNGUEZ
2 MARCELO CURA-ANGELINA BESOZZI-MATÍAS PASTURA-DANIEL RODRÍGUEZ
3 FELICIANO MORENO-FIORELLA BUSTAMANTE-JORGE TAPIA-SEBASTIÁN ALLENDE
4 ALEJANDRO BOLADERES-LUCÍA FERRERO-CRISTIÁN GÓMEZ-RAMIRO DÍAZ
5 JUAN PONS-JOSÉ GORANDI-MARTÍN CAPOZUCCA-CAMILA GIROTTI
6 HÉCTOR GUDIÑO-JUAN CRUZ TERES-JAVIER GOROSITO-SANTIAGO PEREYRA
7 MARCELA CABRERA-MAYCO CASTRO-IGNACIO ARIAS-JUAN CAGNOLO
8 MATÍAS SÁNCHEZ-BIANCA MARTINI-FACUNDO MANEIRO-RUBEN APOSTOLO
9 WÁLTER ASTERGHER-ROMÁN TASSISTO-ROXANA VILCHES-PABLO MOZZICAFREDDO
10 ERWIN ORELLANO-IVANA MIYNO-HÉCTOR VEGA-DIEGO CUQUEJO
11 DIEGO ALUSTIZA-SABRINA MIYNO-JORGE GUAJARDO-FRANCO CACEREZ
12 EMANUEL PEREYRA-LEONARDO MANSILLA-GRISELDA PEREYRA-NÉSTOR CUELLO.