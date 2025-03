Tenis del Club San Martín:

¡ Provincial Federado: Torneo Abierto de la Federación Cordobesa de Tenis !.

Nuestros deportistas, Sofía Magarello y Lorenzo Maritano tuvieron su primera Experiencia en un torneo de éste calibre, en donde se encontraron con jugadores Federados de toda la Provincia, e inclusive de otras.

Excelente Participación y resultados que resumimos a continuación.

SOFÍA MAGARELLO: Sub Campeona en Sub 16 Mujeres Second Chance, perdiendo la Final por un ajustado 6/4 y 6/4.

LORENZO MARITANO: No pudo resultar vencedor en su debut, pero logró un muy lindo nivel de juego en el segundo Partido ante un rival de buen ranking en la Provincia.

Muchas cosas positivas que nos deja ésta Primera hermosa experiencia, dentro de este gran nivel de competencia en la Provincia de Córdoba.

¡ Felicitaciones chicos, vamos por mucho más !.