Tenis del Club Argentino:

Gran desempeño de nuestra Escuela en la 5 Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.

El pasado viernes 15 de Agosto, en las canchas del Club Leones, se disputó la 5 etapa de la Liga de Tenis del Sudeste, con la participación de jugadores y jugadoras de las escuelas de Tenis de Progreso de Noetinger, Leones, Bell, Matienzo de Monte Buey, Newbery Everton de Cruz Alta, junto a nuestros representantes del Club Argentino, acompañados por el Profesor Juan Manuel Kisluk.

Nuestros tenistas volvieron a ser protagonistas en cada categoría logrando importantes resultados:

Resultados de la Escuela de Tenis del Club Argentino.

Categoría C:

5 Puesto Octavio Villarruel.

Categoría D 2:

SubCampeón Simón Sachetto.

3 Puesto Tomás Rossetti.

Categoría D 3:

Campeón: Milo Reale.

3 Puesto Simón Villarruel.

5 Puesto Francisco Canali.

5 Puesto Delfina Sieghentaler.

5 Puesto Agustina Dutto.

6 Puesto Benjamín Lisousky.

6 Puesto Mateo Meineri.

Categoría D 4:

Dobles con Pelotas naranjas.

Campeones Bautista Fassi-Renato Begil.

Subcampeones: Agustín Corte-Gaspar Sieghentaler.

3 ISMAEL PICCO.

3 IGNACIO CANALI-LORENZO GOFFI.

3 IGNACIO OLIVA-FAUSTO DANIELE.

Desde nuestra institución felicitamos a todos los alumnos y alumnas, por la entrega y el entusiasmo mostrado en cada Partido, destacando no solo los logros deportivos sino también el espíritu de camaradería y crecimiento que transmite el tenis.