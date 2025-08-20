Tenis del Club Argentino:
Gran desempeño de nuestra Escuela en la 5 Etapa de la Liga de Tenis del Sudeste.
El pasado viernes 15 de Agosto, en las canchas del Club Leones, se disputó la 5 etapa de la Liga de Tenis del Sudeste, con la participación de jugadores y jugadoras de las escuelas de Tenis de Progreso de Noetinger, Leones, Bell, Matienzo de Monte Buey, Newbery Everton de Cruz Alta, junto a nuestros representantes del Club Argentino, acompañados por el Profesor Juan Manuel Kisluk.
Nuestros tenistas volvieron a ser protagonistas en cada categoría logrando importantes resultados:
Resultados de la Escuela de Tenis del Club Argentino.
Categoría C:
5 Puesto Octavio Villarruel.
Categoría D 2:
SubCampeón Simón Sachetto.
3 Puesto Tomás Rossetti.
Categoría D 3:
Campeón: Milo Reale.
3 Puesto Simón Villarruel.
5 Puesto Francisco Canali.
5 Puesto Delfina Sieghentaler.
5 Puesto Agustina Dutto.
6 Puesto Benjamín Lisousky.
6 Puesto Mateo Meineri.
Categoría D 4:
Dobles con Pelotas naranjas.
Campeones Bautista Fassi-Renato Begil.
Subcampeones: Agustín Corte-Gaspar Sieghentaler.
3 ISMAEL PICCO.
3 IGNACIO CANALI-LORENZO GOFFI.
3 IGNACIO OLIVA-FAUSTO DANIELE.
Desde nuestra institución felicitamos a todos los alumnos y alumnas, por la entrega y el entusiasmo mostrado en cada Partido, destacando no solo los logros deportivos sino también el espíritu de camaradería y crecimiento que transmite el tenis.