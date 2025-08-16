Taekwondo del Club San Martín:

En la jornada de éste sábado 9 de Agosto se realizó en el Salón GImnasio del Club El Panal, el Torneo Escuela de la Asociación Marcosjuarense de TKD. Organizado por su instructor Juan Ignacio Busano.

Supervisado por la Asociación Marcosjuarense de Taekwondo y la Federación de Taekwondo de la Provincia de Córdoba.

Participaron delegaciones de Club Matienzo de Monte Buey, Club Ríver Plate de Inriville, GyM calle Mendoza, Gym Araya, Club San Martín Marcos Juárez, Club de los Abuelos Leones, Oxigym Villa General Belgrano.

Compitiendo en categoría de Juegos con palmetas, Luchas de popotes Flota Flota, formas y Luchas, con un amplio marco de competidores y público.

Representaron a nuestra institución:

AUGUSTO GIGLI, VICTORIO SCHIAVONNI, BRIAN MANSILLA, DELFINA FERREYRA, CAMILO ZUBILLAGA, BAUTISTA NIERI, JOAQUÍN BASO y RENZO GONZÁLEZ.