Atención:
Informa EPEC:
El Cero Tensión que se realizaba mañana sábado 9 de Agosto en el horario de 07:00 a 08:00 horas de la mañana, queda suspendido hasta nuevo aviso.
Gracias y disculpen las molestias.
