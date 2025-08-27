En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el vocero de EPEC, Alfredo Camponovo, confirmó que avanza la puesta en marcha de la nueva estación transformadora en Marcos Juárez.

La obra reemplazará a la infraestructura provisoria que abastecía hasta ahora y permitirá garantizar un servicio más estable para los próximos 20 o 30 años.

Camponovo explicó que los cortes programados en el suministro son “necesarios” para “transferir la carga desde la estación móvil hacia la definitiva”. Las interrupciones, dijo, se realizan en horarios “marginales” para afectar “lo menos posible” a los vecinos y “resguardar” la seguridad del personal técnico.

La nueva instalación se complementa con la colocación de cables pre-ensamblados en gran parte de la ciudad, lo que mejora la seguridad y reduce la vulnerabilidad ante factores climáticos. Según el vocero, hoy Marcos Juárez supera “ampliamente” el nivel de infraestructura que tenía hace 15 años.

Si bien no precisó una fecha exacta, Camponovo adelantó que en los próximos 30 días se completaría la conexión definitiva. De esta manera, la ciudad y la región podrán contar con un suministro eléctrico más robusto, pensado para acompañar el desarrollo industrial y poblacional.