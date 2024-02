Estimativamente en los últimos doce meses, ladrones nunca identificados, se llevaron siete mil metros de cable en distintas medidas, cuyo valor puede estimarse en $ 4.000 por cada metro lineal.- En ese mismo periodo no se conoció la detención de ningún autor responsable, salvo “Pinocho” Peralta, que fue desestimado totalmente luego de un caso públicamente reprobado en contra de las autoridades intervinientes.- Estos datos los aportó en nota de Radio Panorama, el encargado-jefe de sistema lumínico urbano, Edgardo Cánepa, quién agregó las últimas novedades con robo de cable subterráneo a plena luz del día. (Ej. cable que estaba enterrado del Club San Martín, al Hogar de Día, sobre calle Santa Fe).- Mencionó como curiosidad que el kg de cobre se estaría vendiendo $ 7.000 (siete mil pesos) en el mercado informal, dato que es bastante público y sin embargo, no se conoce ningún comprador, que penalmente tiene una calificación penal muy rigurosa para quien la ejerciera. El señor Cánepa aclaró que sus números surgen del total de cable adquirido por la Municipalidad y fueron usados únicamente en la reposición de lo robado.- Explicó también que una abogada de la Municipalidad le hace las denuncias policiales de éstos robos, porque si los tiene que hacer él no puede ejercer su función de jefe de iluminación y planificación de todo el sistema.-

Por última, cabe destacar que el costo a valores de hoy ronda los $ 28.000.000 (veintiocho millones de pesos), que naturalmente deberían en su mayoría destinarse a nuevas líneas y renovación de las existentes.-