Durante la tarde y noche del jueves, tal como se había informado con anterioridad, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la grilla oficial de la 3º Fiesta del Corazón Productivo del País. El evento se realizó a partir de las 20 horas del jueves en el salón de la Banda Municipal José Cesanelli.

En el lugar estuvieron presente las autoridades locales y provinciales, quienes detallaron que han presentado en Legislatura Provincial el proyecto para que evento sea considerado como un festival de índole provincial, e incluso, nacional.

Los espectáculos se realizarán los días 17, 18 y 19 de octubre, donde participarán también artistas locales, como también artesanos y emprendedores. El buffet estará a cargo de los clubes locales, a excepción del San Martín, ya que se realizará en el predio de la cancha Rodolfo Depetris.

En la noche del viernes se presentará Euge Quevedo y LBC, además de la banda Impulso y Candela Tissera. Las anticipadas costarán 15 mil pesos y se podrán adquirir por ticketentrada.com.ar

Durante el sábado, el público podrá disfrutar de ‘El Indio’ Lucio Rojas, y el cierre de la mano de Lisandro Márquez. También estarán Sofía Arburúa y Benjamín Rojas, del equipo del Indio. Los tickets saldrán $10000 y se comprarán por paseshow.com.ar

Finalmente, el broche de oro será el domingo con la presencia de Abel Pintos, y artistas locales como el grupo Huellas y el cantante Lucas Paganoni. Las anticipadas ya están a la venta, cuestan 15 mil y se compran por alpogo.com

Además, habrá jornadas productivas, como también la tradicional maratón Ciudad de Marcos Juárez el 19 por la mañana.