Se ha conocido en estas horas que el actual Diputado Radical De Loredo no va a acompañar a Luis Juez en la boleta como pre candidato a Vice Gobernador. Recordemos que Juez pertenece a la Alianza Cambiemos pero es un hombre del Frente Cívico. Se hablaba que Rodrigo De Loredo lo acompañaria en la fórmula a Gobernador y Vice. Pero se planteó que utilizar a De Loredo como Pre candidato a Vice de Juez dejaria un flanco libre en la Candidattura a Intendente. Hombres con preferencia no sobran, son un puñado de conocidos políticos quienes pueden ir a candidatearse. Del pro no salió ningún posible candidato, del Radicalismo el único es De Loredo, y del frente Cívico es el otro único es Luis Juez.

En definitiva. De Loredo fue tentado a acompañar a Juez pero en estas horas él prefirio en consenso ir por la Intendencia de la Ciudad de Córdoba. Esta decisión abre un nuevo camino para ocupar un lugar vacío como es la candidatura a Vice Gobernador. Desde allí que podría darse una oportunidad al ex Intendente Pedro Dellarossa. Un hombre del Pro, dos veces Intendentes de una ciudad importante del sudeste Cordobés pero descvonocido en el resto de la Provincia. Recordemos que el PRO tuvo otro gran intendente como el ex golfista «Gato» Romero, ya fallecido.

Conocido públicamente el respeto que Luis Juez le tiene a Dellarossa y podria llegar a contar con él para que lo acompañe en la fórmula. Como dije; Candidatos no sobran. Es buscar entre los más destacados dentro de la coalición. No falta mucho para cerrar filas, es cuestión de esperar el desenlace en los próximos días.