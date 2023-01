En la mañana de «Tempranísimo», recibimos la grata visita de la Intendente Sara Majorel, a tan solo un mes de iniciado su mandato, para contarle a la audiencia de RED PANORAMA, los primeros pasos de su gestión.

Cuestionada sobre el carente riego en las calles, en éste tiempo de sequía, dijo que estamos necesitando una lluvia de importante milimetraje, porque no es lo mismo el riego de un camión municipal, que una lluvia que asiente; como por ejemplo en el caso del ripio nuevo, al que nunca le cayó una lluvia de 30 ml.

«Lógicamente. En Marcos Juárez, una vez que tenemos el 100% del ripio realizado, tenemos que empezar de a poco a pavimentar las arterias más importantes que son donde se genera éste problema de que se levanta el polvillo porque pasan muchos autos, eso es inevitable. (…) El pavimento es caro y hay que hacerlo bien, porque cuando uno hace un asfaltado así no más, no sirve y finalmente tenemos que levantarlo y hacerlo de nuevo. Porque los suelos de Marcos Juárez no soportan el asfalto, no sirve para ésta zona. Hay que hacer una buena consolidación y si o si, tenés que hacer cemento.»