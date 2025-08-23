En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, brindó una perspectiva sobre la situación financiera y política del municipio, remarcando la importancia de una “administración ordenada” y del trabajo conjunto con distintos niveles del Estado.

Majorel destacó que la ciudad recibe “mayores aportes provinciales” que otras localidades similares, aunque subrayó que la relación con Córdoba ha sido “siempre de diálogo y gestión”, independientemente de las diferencias partidarias.

En ese sentido, señaló la aprobación de un proyecto educativo que permitirá acceder a un subsidio de 9 millones de pesos, destinado a mejorar la enseñanza de matemáticas en el nivel secundario.

Respecto al vínculo con la Nación, cuestionó la falta de obras de infraestructura y recordó que durante gobiernos anteriores, de distinto signo político, Marcos Juárez “no recibió aportes significativos”. También planteó la necesidad de “bajar la presión impositiva” para fomentar el consumo y la inversión local.

La intendenta reconoció que durante la gestión de Mauricio Macri se concretaron viviendas y planes habitacionales en la ciudad, aunque advirtió que la dependencia exclusiva de fondos nacionales o provinciales no es un camino sostenible para el desarrollo.

Finalmente, al ser consultada sobre un eventual escenario electoral con Pedro Dellarossa, evitó especular sobre candidaturas, afirmando que mantiene una buena relación personal con él pero que aún falta mucho para definir el futuro político en Marcos Juárez.