En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, brindó detalles sobre el uso de los 3.000 millones de pesos asignados al proyecto del Centro Universitario de la ciudad.

En respuesta a versiones difundidas en redes sociales, Majorel fue contundente, ya que dijo que el dinero “está depositado en una cuenta específica”, y separada de las cuentas municipales corrientes, además de que “genera intereses” que también se “destinarán a la obra”. “Ese dinero está en una cuenta específica del centro universitario y genera intereses que serán utilizados para el centro universitario”, afirmó.

Explicó que aún no se ven grandes avances visibles porque se está desarrollando la etapa previa, como lo es el diseño de planos, los estudios técnicos y planificación general. Se contrató a dos arquitectos para llevar adelante esta tarea, en articulación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial de Córdoba.

También se han realizado trabajos iniciales como la demolición de paredes internas de los edificios preexistentes y el retiro de estructuras donde funcionará parte del nuevo centro.

Además, se está trabajando con ingenieros estructurales de la empresa contratada para evaluar el estado de los techos y definir si es posible reutilizarlos o deben ser reemplazados. “No vamos a apurar las cosas solo para mostrar que se avanza. Queremos hacer las cosas bien”, subrayó Majorel, en alusión a los tiempos de obra y la necesidad de evitar errores técnicos por apresuramientos innecesarios.

La intendente también aclaró que el dinero no se utiliza para gastos municipales generales ni para cubrir costos corrientes. Solo se usa, hasta ahora, para pagar tareas directamente vinculadas a la ejecución del proyecto, como honorarios técnicos y trabajos de adecuación estructural.

Además del control interno por parte del Tribunal de Cuentas local, la municipalidad rinde cuentas de cada movimiento financiero ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que es el principal financiador del proyecto.

La intendente indicó que, si bien el gobierno provincial otorgó un plazo de 24 meses -más una prórroga de seis- para completar la obra, el municipio se autoimpuso una meta más ambiciosa: habilitar las primeras aulas en abril de 2026.

Se trata de salones comunes ubicados frente a la terminal de ómnibus, que serán utilizadas por el Centro Universitario en conjunto con la Universidad Provincial.

Aunque el trabajo ya comenzó, Majorel estimó que en julio o agosto de este año empezarán las obras visibles, con la colocación del «primer ladrillo». En paralelo, se siguen desarrollando proyectos esenciales como los sistemas de iluminación, desagües y redes de agua. “Que no lo veamos, no quiere decir que no empezó. Pero en agosto ponemos el primer ladrillo”, concluyó.

El Centro Universitario de Marcos Juárez representa una apuesta estratégica por la educación superior en la ciudad, y desde la gestión municipal aseguran que la obra se está llevando adelante con planificación, transparencia y responsabilidad técnica.