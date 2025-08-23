En horas de la mañana de hoy viernes, aproximadamente a las 11:20, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en Ruta 9, a la altura del kilómetro 455, mano hacia Marcos Juárez.

Momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un camión comenzó a incendiarse en la caja del motor. Rápidamente el conductor pudo estacionarlo a un lado del camino y controlar las llamas con un matafuegos.

Al llegar los bomberos, el fuego estaba casi culminado, por lo que realizaron las tareas de control y enfriamiento de la zona. No hubo heridos.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el chofer sería oriundo de la localidad de Bell Ville, de apellido Ramos.