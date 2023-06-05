Por la Semifinal del Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby de Rosario, El Plantel Superior del Club Atlético Municipal venció 62 a 12 a Los Toros de Casilda.
EL CAM a la Final Señores.
La Formación: NICOLÁS RHOR, MIGUEL FASSI, SEBASTIÁN BARCOS, GONZALO JASA, EMILIANO FAVARO, ADRIÁN MARTINENKO, ERIC HERNÁNDEZ, TOMÁS CASTELLARO, VITTORIO DI BENEDETTO, PABLO CASTELLANO, ALEJO COSCHIZA, GERÓNIMO BORRI, JULÍAN CRESCENTE NIERI, ANGEL PASINI, MANUEL CASTELLANO.
Suplentes: MARIANO ASTERGHER, FRANCISCO DEBIAZI, LEANDRO CABALLERO, JULIÁN HABAT, JULIÁN MESSA, RODOLFO PENINGER, JUAN GARAY Y GINO BRUNORI.
D. T: MARCOS MUÑOZ-JUAN P VIVIANI.
A.T: GUSTAVO MAGRA
P.F: NICOLÁS CARCAR
MANAGERS: GUILLERMO ROLANDO Y GERMÁN SANTACREU.