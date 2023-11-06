Rugby del Club Atlético Municipal:
Torneo Desarrollo Copa de Oro:
TALLERES DE ARROYO SECO 27 CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 31
Formación del CAM: 1 GONZALO JASA 2 MIGUEL FASSI 3 LEANDRO CABALLERO 4 FEDERICO MACCARI 5 ERIC HERNÁNDEZ 6 EMILIANO FAVARO 7 FEDERICO VIAMONTE 8 TOMÁS CASTELLARO(CAPITÁN) 9 VITTORIO DI BENEDETTO 10 PABLO CASTELLANO 11 ALEJO COSCHIZA 12 GERÓNIMO BORRI 13 GINO BRUNORI 14 RODOLFO PENINGER 15 ANGEL PASINI.
16 SEBASTIÁN BARCOS 17 FRANCISCO DEBIAZI 18 JOSÉ LARDIZÁBAL 19 JAVIER DARDANO 20 JUAN GARAY 21 MANUEL CASTELLANO 22 JULIÁN CRESCENTE NIERI 23 FEDEDERICO CUQUEJO.
Entrenador: GUSTAVO MAGRA.
A.T: JUAN PABLO VIVIANI.
P.F: NICOLÁS CARCAR
Manager: GUILLERMO ROLANDO.
Campeón: Club Atlético Municipal.