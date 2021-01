El día viernes 01 de enero a la hora 01.00, se comisionó móvil policial a la vivienda de calle Avellaneda N° 814, en el lugar los efectivos policiales entrevista al propietario de la misma de apellido Chiabrando quien aduce que se ausentó en el horario de las 21:00 regresando en el horario de las 00:30, circunstancia, en la que constato que autor/es desconocidos sin ejercer violencia ingresaron por la puerta trasera de la vivienda, le generaron desorden en distintos espacios, del lugar y le sustrajeron un reloj Rolex, y cinto con hebilla de oro.

En diálogo con TELERED, Alberto Chiabrando nos comenta sobre el hecho de robo que sufrió en su vivienda. “Fuimos a pasar fin de año a la casa de mi hermana y cuando llego a mi domicilio, me encuentro que habían ingresado los amigos de lo ajeno.

Nos llevaron dos relojes, uno era de mi papa y algunas cadenitas de oro y dinero en efectivo. En mi casa es la primera vez que me pasa, pero es el tercera vez que me asaltan inclusiva en una me llevaron, dijo Chiabrando.

La policía todavía no encontró ningún responsable. Hay una vecina que tiene cámara pero no vio nada en las imágenes, finalizó.