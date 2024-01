Los hechos delictivos están a la orden del día. Los damnificados, más que sumarse, se multiplican por toda la ciudad y no hay ningún lugar exento de ser noticia por robos y hurtos. Uno de los bienes más sustraídos son las motos; lo que genera un daño gravísimo, debido al alto costo que demanda volver a adquirir un medio de movilidad, que en Marcos Juárez no es un lujo, sino un medio necesario para trasladarse al trabajo, a la escuela y a todos los lugares requeridos, ya que no hay un medio de transporte público, a excepción de los taxis y remises que no son accesibles para uso corriente.

Nuevamente la historia se repite, y así lo cuenta Emanuel Pereyra a RED PANORAMA.

El día domingo, le sustrajeron la moto a su hermana, de la casa donde recientemente se había mudado, en Azcuénaga y Rivadavia. Además, usaban esa moto para hacer delivery. Es una Corven roja, patente A 190 BJI