PASO – Presidenciales
Información De Participación
Estadística Global
Escrutado
-
Mesas
99,62%266 de 267
-
Electores
99,61%89.480 de 89.827
-
Participación
69,24%61.960 de 89.480
Votos
Afirmativos
60.287
97,29%
En blanco
1.250
2,01%
Votos Válidos
61.537
99,31%
Votos nulos
414
0,66%
Votos recurridos, impugnados y comando
9
0,01%
Resultados por Agrupaciones políticas
-
LA LIBERTAD AVANZA
34,24%
21.073 votos
JAVIER GERARDO MILEI
–
VICTORIA VILLARRUEL
A- LIBERTAD POR SIEMPRE
21.073 votos
-
JUNTOS POR EL CAMBIO
30,20%
18.588 votos
PATRICIA BULLRICH
–
LUIS PETRI
B- LA FUERZA DEL CAMBIO
12.741 votos
HORACIO ANTONIO RODRIGUEZ LARRETA
–
GERARDO MORALES
A- EL CAMBIO DE NUESTRAS VIDAS
5.847 votos
-
HACEMOS POR NUESTRO PAIS
20,86%
12.838 votos
JUAN SCHIARETTI
–
FLORENCIO RANDAZZO
A- HACEMOS
12.838 votos
-
UNION POR LA PATRIA
10,18%
6.266 votos
SERGIO TOMAS MASSA
–
AGUSTIN ROSSI
A- CELESTE Y BLANCA
5.373 votos
JUAN GRABOIS
–
PAULA ABAL MEDINA
B- JUSTA Y SOBERANA
893 votos
-
PRINCIPIOS Y VALORES
0,71%
443 votos
MARIO GUILLERMO MORENO
–
LEONARDO RUBEN FABRE
1A- TIERRA, TECHO Y TRABAJO
323 votos
ELIODORO MARTINEZ
–
VICENTE SOUTO
2B- TRANSFORMAR
62 votos
PAULA LORENA ARIAS
–
WALTER VERA
5E- LABORISTA
58 votos
-
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
0,61%
378 votos
MYRIAM TERESA BREGMAN
–
NICOLAS DEL CAÑO
A- UNIR Y FORTALECER LA IZQUIERDA
260 votos
GABRIEL ESTEBAN SOLANO
–
VILMA RIPOLL
B- UNIDAD DE LUCHADORES Y LA IZQUIERDA
118 votos
-
MOVIMIENTO IZQUIERDA JUVENTUD Y DIGNIDAD
0,25%
157 votos
GABRIEL SANTIAGO CÚNEO
–
GUSTAVO BARRANCO
B- CONFEDERAL
113 votos
RAUL ANIBAL CASTELLS
–
ADRIANA REINOSO
A- DIGNIDAD
44 votos
-
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
0,17%
109 votos
MANUELA JIMENA CASTAÑEIRA
–
LUCAS RUIZ
A- IZQUIERDA ANTICAPITALISTA
109 votos
-
PROYECTO JOVEN
0,16%
100 votos
OSCAR ALFREDO RAMON GIARDINELLI
–
BARBARA MARA SOLERNOU GALLARDO
A- COALICION PAZ DEMOCRACIA SOBERANIA
43 votos
MARTIN MIGUEL AYERBE ORTIZ
–
HUGO MAURICIO EZEQUIEL RODRIGUEZ
B- PATRIA UNIDA
31 votos
REINA XIOMARA IBAÑEZ
–
GONZALO RODRIGO IBARRA
C- TODEX
26 votos
-
FRENTE PATRIOTA FEDERAL
0,13%
84 votos
ALEJANDRO CESAR BIONDINI
–
MARIEL AVENDAÑO
A- PRIMERO LA PATRIA
84 votos
-
FRENTE LIBER.AR
0,12%
77 votos
NAZARENO GABRIEL ETCHEPARE
–
FERNANDO LORENZO
A- DEMOS
46 votos
JULIO DONATO BARBARO
–
RAMONA PUCHETA
C- ANTICORRUPCIÓN
31 votos
-
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL
0,10%
66 votos
RAUL HUMBERTO ALBARRACIN
–
SERGIO PASTORE
A- COMPROMISO VECINAL
66 votos
-
POLITICA OBRERA
0,09%
57 votos
MARCELO ARMANDO RAMAL
–
PATRICIA URONES
A- UNIDAD OBRERA
57 votos
-
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR
0,08%
51 votos
JESUS ARNALDO ESCOBAR
–
MARIANELLA LEZAMA HID
A- AZUL Y ROJO
51 votos
-
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO
0,00%
0 votos
ANDRES GABRIEL PASSAMONTI
–
PAMELA FERNANDEZ
A- APERTURA LIBERAL ARGENTINA
0 votos