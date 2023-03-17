Dirección de Seguridad Vial y Protección Ciudadana – Informa
REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE CONDUCIR
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
- ORIGINAL 1° LICENCIA, (AUTO Y/O MOTO)
1. CURSOS VIRTUALES (IMPRIMIR CERTEFICADOS)
(https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/)
2. BOLETA DE CENAT (PAGA)
3. FOTOCOPIA DNI
4. PSICOFISICO
5. CURSO TEORICO (PRESENCIAL)
6. EXAMEN DE CONDUCIR (PRACTICO)
- ORIGINAL VENCIDO MAS DE 90 DIAS
1. CURSOS VIRTUALES (IMPRIMIR CERTEFICADOS)
(https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/) O PRESENCIAL
2. BOLETA DE CENAT (PAGA)
3. FOTOCOPIA DNI
4. PSICOFISICO
5. EXAMEN TEORICO (PRESENCIAL)
6. EXAMEN DE CONDUCIR (PRACTICO)
- RENOVACION MOTO Y/O AUTO
1. BOLETA DE CENAT (PAGA)
2. FOTOCOPIA DNI
3. PSICOFISICO
RENOVACION TRANSP. DE PASAJEROS
1. BOLETA DE CENAT (PAGA)
2. FOTOCOPIA DNI
3. PSICOFISICO +PSICOLOGICO (SI NO TIENEN LINTI VIGENTE)
4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
RENOVACION CATEG.C1, C2, C3, E1, E2
1. BOLETA DE CENAT (PAGA)
2. FOTOCOPIA DNI
3. PSICOFISICO +PSICOLOGICO (SI NO TIENEN LINTI VIGENTE)
- RENOVACION CON AMPLIACION
1. CURSOS VIRTUALES (IMPRIMIR CERTEFICADOS)
(https://curso.seguridadvial.gob.ar/ansv/) O PRESENCIAL
2. BOLETA DE CENAT (PAGA)
3. FOTOCOPIA DNI
4. PSICOFISICO
5. CURSO TEORICO (PRESENCIAL)
6. EXAMEN DE CONDUCIR (PRACTICO)
- RENOVACION MAYORES DE 65 AÑOS
1. BOLETA DE CENAT (PAGA)
2. FOTOCOPIA DNI
3. PSICOFISICO
4. CURSO TEORICO (PRESENCIAL)
5. EXAMEN DE CONDUCIR (PRÁCTICO)
IMPORTANTE: los mayores de 65 años que renueven su licencia deberán
realizar la prueba de manejo. Además, se recomienda que inicien los trámites 7
días antes de su vencimiento.
- DUPLICADO
1. BOLETA DE CENAT (PAGA)
2. EXPOSICION POLICIAL (SI SE EXTRAVIO)
3. FOTOCOPIA DNI O INICIO DE TRÁMITE
4. PSICOFISICO
EN TODOS LOS CASOS NO SE DEBE TENER MULTAS POR INFRACCIONES DE
TRANSITO Y ESTAR AL DIA CON LA PATENTE AUTOMOTOR