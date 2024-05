El Intendente de Saira, Edgar Yordan, en comunicación telefónica con el periodista Nelvio Barovero de RADIO PANORAMA, expresó que en pleno inicio de la cosecha gruesa, el estado de la Ruta Provincial 12, era una de sus mayores preocupaciones. La situación era muy complicada porque presentaba la posibilidad de accidentes. Elevaron a la provincia ésta inquietud, pero no acompañaba era el clima, para poder realizar los trabajos correctamente. Se hizo una tarea muy rápida, sabiendo a priori que el resultado podía no ser el óptimo. «Cuando la imprimación no se puede hacer sobre un suelo seco, los resultados pueden ser negativos,» y es lo que sucedió.

Vialidad Provincial ya fue notificada, la cual siempre brindó una respuesta urgente. «La solución es hacer una tarea más definitiva. Hoy tenemos otra vez una situación bastante complicada. Había una urgencia, pero no teníamos un clima propicio. Ellos vinieron un sábado a trabajar, para por lo menos, ir tapando los pozos» y no tener que lamentar accidentes.

Ahora se están ultimando los detalles para que se haga un trabajo más definitivo.