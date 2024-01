La desesperación que vivió una damnificada por el robo de su moto, se transformó en coraje. Sin pensarlo dos veces, cuando recibió un dato, gracias a una publicación realizada en redes sociales, tomó la decisión de ingresar sola, al patio de una vivienda, donde estaba su moto. Cuando llegó a calle Mendoza al 1.800 y vio que su moto estaba allí, «le volvió el alma al cuerpo»; intercambió palabras con una señora que estaba tomando mate y luego se llevó la moto de su propiedad.

Una vez con la moto en su casa, se dirigió a la comisaría y declaró todo lo sucedido.

Gracias a su audacia y gracias a un dato proporcionado, recuperó la moto, que le había sido sustraída del patio de la casa de su hija, en calle Quintana al 1.800, el pasado viernes, a las 6:00 h. de la mañana, cuando su yerno la había puesto bajo un alero para irse a trabajar.

Decidió actuar por sus medios cuando su marido le decía andá a la policía. Y dijo no, «yo me mando porque si yo espero que vaya la policía, y piden una orden de allanamiento, no encuentro ni la rueda.» Dijo Gisela Carreras a PANORAMA