Habrían novedades en cuanto al juicio, que data de unos ocho años, por los terrenos de la Ex Productiva. Ante ésta novedad, RED PANORAMA se puso en contacto con el Dr. Carlos Del Barco, quien en primer lugar, antes de comenzar a hablar, dejó en claro que él es totalmente ajeno a ésta cuestión. «Hay unas acciones penales, acciones civiles, pero no es lo que me compete.» Expresó el Dr Del Barco.

«Yo creo que acá la Cámara de Apelaciones ha colaborado mucho. Ha tenido siempre la intención de acercar los intereses de las partes. Y efectivamente creo que en éste momento estamos bastante cerca. (…) Hemos tenido muchas reuniones a finales del año pasado y desde hace mucho tiempo. Incluso hace más de un año, habíamos firmado un acuerdo, (Ver nota en Referendum 08/09/2021), y después no se ratificó por el Concejo Deliberante , del anterior gobierno. Después eso se suspendió, el juicio continuó y se siguieron intentando negociaciones, mayormente a través de la Cámara de Apelaciones, que insistía y sigue insistiendo que ésto se tiene que solucionar. Ahora creo que hemos arribado a un principio de acuerdo. (…) Todavía falta decidir, la posición de Eduardo Avalle, quien también está demandado en el juicio, es decir que es una parte imprescindible en el juicio. Si no están de acuerdo todas las partes del litigio, que son, Municipalidad, los compradores de los terrenos y Avalle, que también está demandado, no se puede determinar la cuestión. (…) Ningún acuerdo se va a poder perfeccionar si no es previamente aprobado por el Concejo Deliberante. (…) Ahora, por las palabras que hemos tenido con la intendente en la municipalidad, varias veces, aparentemente ella cuenta con el apoyo de todos los concejales. Entiendo que si las partes arriman sus posiciones, más que todo, Eduardo Avalle. (…) Y una vez acordado, si se presentarán los escritos judiciales para que se homologue un acuerdo.»