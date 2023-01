Entre el Lunes 30 y la madrugada del Martes 31, Bomberos Voluntarios Marcos Juárez, tuvo dos salidas de guardia, una por asistencia sanitaria en un gimnasio, debido a una descompensación, y la segunda, por un incendio, en el edificio sin terminar, colindante a la terminal de colectivos.

El móvil de TELE RED, entrevistó al Superior de Turno, BV Román Villarruel, quien nos informa lo sucedido:

A las 2:30 horas, fuimos convocados por personal policial, que ya estaba actuando en la construcción frente a la Terminal de Ómnibus. Acudimos por una alerta de incendio, donde al llegar nos encontramos con un pequeño foco en uno de los espacios, con distintos materiales como bicicleta, ropa y mesita de luz. Sin personas afectadas.

Trabajamos con 6 bomberos y una Unidad de Incendio.

Atrás quedaron las promesas de un albergue para estudiantes universitarios.

Ante el abandono total de la obra y el deterioro de la estructura, se presentó un proyecto para la construcción del Centro Universitario, con aportes solidarios, a cargo del Rotary Club. Mientras tanto se suma el problema de los okupas.

En videos se ha mostrado un hermoso proyecto terminado, del Centro Universitario, pero en la realidad, solo vemos como se asemeja, cada vez más, a convertirse en el “Elefante Blanco” de Marcos Juárez.

“Hace algo más de dos años, que yo vengo viendo un asentamiento que va creciendo. Últimamente en los últimos seis a siete meses, con un crecimiento exponencial y peligroso.

Primero había una persona que se veía, después dos, después más y ahora no sé qué cantidad habrá, pero veo que hay bastantes. Inclusive traen ya algunos muebles, sillas, cortinas, lonas. Gente que uno no conoce. Yo vivo a cincuenta metros de ahí. Paso con frecuencia y lo estoy viendo a diario; y con preocupación he visto el crecimiento exponencial que ha tenido eso. No quiero prejuzgar, pero es gente que no sabemos de dónde vienen, quienes son y lo que hacen…

Hay bebida… y creo que prostitución también por la noche.

He hecho denuncias, he hablado con gente de la municipalidad, hace más de 20 días, por la preocupación de ésta situación. En su momento, la secretaria de la intendente me atendió muy bien, muy cordial y me dijo: “En una semana vamos a tener una reunión con el Centro Universitario, vamos a ver dentro del tema si lo incluimos, para ver que resolvemos con la situación”… pero ya pasó más de 20 días aproximadamente, y siguió.

He llamado al Centro Universitario, tienen un contestador que me contesta que está agotado. Ya vengo llamando hace 15 a 20 días y no sé a quién recurrir.

He llamado al Rotary, tampoco tengo un teléfono que conteste… La cuestión es que el asentamiento sigue creciendo. Y ya empiezo a ver gente deambulando frente a mi casa, golpeando la puerta, pidiendo plata, pidiendo cosas…

Es un peligro, no solamente para el barrio, sino que para la zona. No quiero prejuzgar, pero debemos tener, probablemente, gente que no tienen documentos, gente que no sabemos de dónde vienen…

Estamos en una situación que afecta a todos.

No hay baños…

Anoche a las 20 horas fue uno a mi casa a pedirme plata; dijo que estaba parando ahí, que necesitaba dinero para comprar… y creo que estaba tomado.

Yo no recurro a los medios directamente, pero ya he recurrido a la municipalidad, he llamado al Rotary, he llamado al Centro Universitario… y no hay respuesta, por eso te hablo.” Dijo el Dr. Roger Tissera a Nelvio Barovero en la mañana de “Tempranísimo”.

«Lo primero que hice, hace unos meses, fue llamar a la policía. La policía dice que eso es una propiedad privada, que ellos no pueden entrar, bla bla bla… No hay respuesta y el asentamiento crece.»