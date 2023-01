El Miércoles 25, pasado el mediodía, sucedió un accidente urbano en la esquina de Garibaldi y Bv Belgrano. La lesionada manifestó que un utilitario había girado en «U» y no se había percatado de la presencia de la moto, motivo por el cual ella se cae, lesionándose un brazo y la espalda. Pese a estar a tan solo 20 metros del ingreso a la guardia del hospital, los facultativos del nosocomio, por alguna cuestión legal, no pueden hacer atención de primeros auxilios en el exterior. Al lugar fueron convocados, para la asistencia sanitaria, los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, «por un llamado que SUM realizó al cuartel, por estar ocupados». Según declaró Federico Bainotti, a Panorama.

Ante el asombro que nos provocan las reiteradas asistencias sanitarias en zona urbana, efectivizadas por Bomberos Voluntarios, siendo que Marcos Juárez cuenta con un servicio privado contratado para tal fin, RED PANORAMA se puso en contacto con el Secretario de Salud, Dr. Leonardo Ayuso, a quien se le manifestó la preocupante situación.

«Según el contrato por el cual licitó y ganó SUM, en toda emergencia que suceda en la vía pública, dentro del ejido urbano, debe concurrir SUM.

Yo tengo un registro mensual de todas las salidas, tanto de emergencias, como de asistencias, en los lugares de cobertura del SUM.

No sé porqué pasa ésto, si será porque la gente llama directamente a bomberos y no llama a SUM, o pasa ésto. No sé porqué habrá derivado ésto, SUM a bomberos. No debe pasar.

A la asistencia de las emergencias en la vía pública, debe ir SUM, por eso se le paga un contrato en tiempo y forma, por lo cual debe responder y cumplir.

Bomberos no debería ni ser llamados, ni concurrir a cualquier eventualidad que suceda en la vía pública.

Yo prometo una respuesta. Veré qué está sucediendo. Hablaré con bomberos también, pero no he tenido ningún reclamo de bomberos, que es lo que debería haber sucedido, ante salidas frecuentes.»