Las novedades del comienzo de semana no solo fueron las bajas temperaturas, si no que, en la fría mañana del lunes, vecinos alertaron por el arribo de tres operarios, con grandes motosierras que llamaron la atención, los cuales se apostaron al pie del frondoso eucalipto (Eucalyptus, del griego, que significa «bien cubierto», refiriéndose a la semilla en su cápsula); con fines, ahora desmentidos por el mismo Guillermo Cornaglia. A continuación, siendo las 9:50 h. se sumó al operativo una grúa de gran porte, de procedencia privada, mientras vecinos y representantes de «Unidos por Marcos Juárez» permanecían haciéndole guardia al árbol para que no fuese tocado, ni dañado.

Ante tal situación, fue convocada la urgente presencia de Policía Ambiental, que ya estaba al tanto de lo que podía suceder, gracias al compromiso e interés de los vecinos, que estuvieron atentos a los movimientos de las ultimas semanas. Tal es así, que días atrás en ese mismo lugar, se pudo presenciar una acalorada discusión protagonizada por el funcionario público en cuestión y una vecina que le decía «vos al árbol no lo tocás». Luego de ésta escena, comenzó una intensa movida vecinal en búsqueda de apoyo y asesoramiento (acerca de que medidas tomar para evitar lo peor). Fue así, que de inmediato redactaron un escrito que fue firmado, sin objeción, por todos los vecinos del lugar y presentado por el Dr. Lambertucci en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante el día 07/06.

Para tranquilidad de los vecinos de lugar y de todos los amantes y defensores de la naturaleza, RED PANORAMA, se puso en contacto con Guillermo Cornaglia quien dejó en claro que nunca tuvo la intensión de sacar el árbol y que solo se pretendía realizar una poda correctiva (por el cable coaxil que pasa por allí).