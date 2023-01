El móvil de TELE RED siempre está en busca de la palabra en primera persona, de los protagonistas de la noticia. En ésta oportunidad, fue entrevistado el Concejal Germán Font, para preguntarle acerca del destino de las dietas no percibidas, por tres concejales de «Unidos por Marcos Juárez».

«En la primer sesión que tuvimos, en la primer semana de Diciembre, hicimos la propuesta, que tres de los concejales del espacio “Unidos”, no íbamos a estar cobrando nuestra dieta, habíamos presentado una nota antes de asumir, es el caso mío personal, el caso de Foresi y el de Maricel Serafini.

Lo que pedíamos al Concejo Deliberante en ese momento es que esos fondos, que no íbamos a cobrar, por haber sido aprobados con el presupuesto del año anterior, que no vayan a rentas generales de la municipalidad, sino que sean destinados a proyectos que sean presentados por instituciones de Marcos Juárez, que tengan que ver con necesidades que las instituciones tengan y las puedan cumplir con éster fondo que se generaría por la dieta no cobrada por tres concejales.