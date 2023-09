Los avances tecnológicos están a la orden del día, y más aun luego de la reciente pandemia por COVID-19, donde se impuso la atención por medios digitales, «una herramienta rápida y confiable». El problema es que muchas personas van quedando en el camino, sin tener los medios tecnológicos o los conocimientos para acceder, por ejemplo, al sistema de autogestión APROSS.

Antonio Gonzalez, jubilado, ex empleado municipal, que se desempeñaba como casero en una plaza de ésta ciudad, se comunicó con RED PANORAMA por su dificultad para acceder a la atención médica debido al nuevo sistema de autogestión de APROSS, al cual no puede acceder porque no sabe manejar los celulares nuevos y no puede bajar la aplicación correspondiente. Motivo por el cual, se dirigió al Centro Cívico para solicitar ayuda, sin conseguir lo requerido, para sacar un turno y ser atendido por sus problemas de salud. Antonio manifiesta que la respuesta que recibió fue que se comunique a un 0800. Pero no está en sus posibilidades, y sigue sin sacar el turno.

