En la mañana de «Tempranísimo», conducido por el periodista Nelvio Barovero, el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pedro Dellarossa habla enfáticamente que hoy el país necesita equilibrar las cuentas públicas, no gastando más de lo que entra.

«El Estado tiene que achicarse si o si, pero además tenés que reactivar la producción. No solo la producción agrícola, sino la producción industrial, que hoy no es competitiva. (…) Tiene una carga de impuestos que no lo hacen competitivo con otros países regionales. Si vos querés regularizar la economía, hay que empezar a cobrar la energía como corresponde, pagar sueldos buenos, pero para que sea competitiva tenés que bajarle los impuestos. Esa estructura o esa ingeniería económica, la va a llevar un equipo cordobés de la Fundación Mediterránea, y tenemos que estar orgullosos que un equipo cordobés tenga las ideas para llevar adelante éste país; porque nos aseguramos que éste país va a tener una estructura económica que sea federal y no unitaria, bonaerense, del AMBA.»