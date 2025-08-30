Patrullaje Preventivo FPA detuvo a un sujeto y secuestro drogas en Marcos Juárez.

En el marco de un operativo de Patrullaje Preventivo en la ciudad de Marcos Juárez, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un sujeto mayor de edad y secuestraron estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de Bv. Roque Sáenz Peña y Azcuénaga, donde Personal de la Compañia de Intervenciones Especiales(CIE) controló a un hombre de 28 años. Durante el palpado preventivo se le incautaron varias dosis de marihuana, quedando inmediatamente detenido.

De manera paralela, equipos de la FPA desplegaron patrullajes en espacios verdes, sectores considerados vulnerables y vías de alta concurrencia, como parte del dispositivo integral de prevención en la zona.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, se procedió al secuestro de las sustancias y demás elementos relacionados, además del traslado del detenido a sede Judicial.

Fuente: FPA.