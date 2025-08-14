Pádel:

Videla y De Marco Campeones del AJPP 4000 de Marcos Juárez.

Leonel Videla(7) y Nicolás De Marco(4), se alzaron con el título Profesional de Pádel(AJPP 4000), disputado en Marcos Juárez.

Vencieron en la final a Joaquín Gaitán(46) y Matías Del Moral(24) por 7-5 y 6-3.

La vigésima sexta Fecha del calendario Profesional de Pádel en la Argentina pasó por la localidad cordobesa de Marcos Juárez.

Allí y con la organización de Andrés Herrera, el mejor Pádel de la Argentina mostró su poderío el cual lo convierte en el semillero del mundo.

Videla, oriundo de Chascomús, junto al pilarense De Marco redondearon un torneo de Pádel brillante. En Octavos superaron a Guillermo Olea-Maximiliano Gorgerino 6-1 y 6-3. En Cuartos hicieron lo propio ante Marcos Nadim Buslaiman-Mariano Danei por 6-2 y 6-1.

Mientras que en Semifinales derrotaron a Filipo Nicosia-Federico Galarza por 6-4 3-6 y 6-1.

Ya en la Final disputada en la Cantera ante una verdadera multitud, Videla-De Marco dieron cuenta de Gaitán-Del Moral por 7-5 y 6-3 en 80 minutos de juego. La simpleza y exquisitez del chascomunense Videla, sumado a la efectividad en los remates de De Marco, se convirtieron en escollos que ni Gaitán ni Del Moral pudieron sortear.

Buen certamen, estupenda organización. el arbitraje del internacional Ezequiel Greco y la ausencia del jugador local Julián Leite que no pudo participar por la lesión de su compañero Santiago Frugoni.