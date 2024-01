Con el ánimo de dar tranquilidad a la población que acude al hospital, luego de las declaraciones de la Dra. Franzutti con respecto a su situación laboral y según sus dichos, de otros 47 empleados; el Dir. Eduardo Foresi del Hospital Dr. Abel Ayerza, aclaró la situación en diálogo con RED PANORAMA:

Destacó que es imposible que el hospital despida a 47 empleados, (de las distintas categorías).

En el caso específico de la Dra. Franzutti, ella tenía un contrato que se renovaba anualmente, y el 31 de diciembre 2023, recibió una notificación que le informaba que su contrato no sería renovado.

“En toda la gestión desde que empezamos tenemos 23 personas menos, pero fue un decantamiento para optimizar la gestión. Lamentablemente tuvimos que prescindir de tres médicos… Nosotros queremos que los empleados públicos trabajen… Y a las medidas las tomamos. No hace falta que haya ganado Milei las elecciones, para que hayamos reducido esta situación, que no es feliz, porque a nadie le gusta que 23 personas se queden sin trabajo. Pero tampoco está bueno que 23 personas cobren el sueldo y no eran necesarias. Esto fue en el lapso de toda la gestión, no de un día para otro. (…)

Lamentablemente se le bajó el contrato a la Dra. Franzutti porque hay tres motivos. Desde el área central de gobierno pusieron tres parámetros, para los contratados que hayan tenido más de treinta días de licencia, no haber aprobado la evaluación de desempeño y tengan algún tipo de sanciones.

Natalia cambió de actitud, está trabajando muy bien en la guardia… y yo voy a reclamar y voy a pelear para que renueven su cargo. Porque ésta situación que mencioné anteriormente, ella la tuvo por una situación familiar, tuvo carpeta médica y tuvo una situación de llamado de atención, pero ya pagó por eso porque se hicieron descuentos de sueldo… de ahí en más ella cambió de actitud. La necesito más que nunca en la guardia. Esto hizo que yo ayer, apenas me enteré, hable con mis superiores inmediatos para gestionar la reincorporación del contrato de la doctora Franzutti porque la necesito en la guardia y porque cambió de actitud.”