El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, mantuvo el sábado, una reunión de trabajo vía zoom, con los directores y subdirectores de los 44 hospitales provinciales.

Durante el cónclave el funcionario hizo una enfática defensa del sistema de salud y los alentó a trabajar en pos de una mayor eficiencia y mejores resultados en la atención sanitaria.

«Exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios, las normas de procedimiento interno, ser mas eficientes y mejorar la productividad, no es un ajuste del sistema sanitario» señaló el ministro durante el encuentro, y luego añadió: «Aquí de lo que se trata es de gestionar los recursos, ser profesionales en la evaluación de desempeño de cada trabajador, acompañar y apoyar a quienes demuestran vocación de servicio, y no premiar a quienes no cumplen.»