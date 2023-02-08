Se corrió la Night Run(Noche para correr) en Noetinger.
En los 5 kilómetros:
Damas:
1 AMINE MAZUR MANSUR ROSARIO
2 JOSEFINA LEMOS
3 ANGELINA GARCÍA SAN GENARO
4 SOFÍA BOGLIONE PEREZ
5 CARINA EMILI ROSARIO
8 RITA BALEANI MARCOS JUÁREZ
Caballeros:
1 ALEXIS GARDINI GRANADERO BAIGORRIA
2 MATÍAS LEONES AARON CASTELLANOS
3 DANIEL RODRÍGUEZ POZO DEL MOLLE
4 AGUSTÍN MONESTÉS ROSARIO
5 JUAN MANUEL TASSANO ROSARIO
19 DAMIÁN PALACIOS MARCOS JUÁREZ
10 kilómetros:
Damas:
1 CLARA BAIOCCHI BELL VILLE
2 CARINA CUEVAS ALICIA
3 VALERIA MORA ROSARIO
4 ANDREA LAZZARINI FRANC
5 JENNIFER CUSTIDIANO ROSARIO
Caballeros:
1 JUAN IGNACIO TOLEDO ROSARIO
2 DANIEL PENTA ROSARIO
3 MAXIMILIANO FARÍAS ROSARIO
4 MARCOS DELFORNO ROSARIO
5 EZEQUIEL ALVAREZ CAÑADA DE GÓMEZ
37 LEANDRO IRAZOQUI MARCOS JUÁREZ
72 ALEJANDRO ACUÑA MARCOS JUÁREZ
109 JAVIER GOROSITO MARCOS JUÁREZ