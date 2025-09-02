Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RICARDO ADRIÁN LOEFFEL.
Deceso: 30-08-2025.
Edad: 81 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 30 a las 17:30 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
En Noetinger:
Falleció: ESTELA CARMEN SANMILLÁN(TITA).
Deceso: 30-08-2025.
87 Años.
Sus restos serán sepultados el día domingo 31 a las 11:30 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Marcos Juárez:
Falleció: JUAN VESCOVO.
Edad: 77 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día 1 de Septiembre a las 17:30 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: MARCILIA ANA RAMAZZOTTI.
Edad: 92 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día 02 de Septiembre a las 09:30 horas.
Servicio: COYSPU.
En Noetinger:
Falleció: NILDA ADA CASCO.
Deceso: 01-09-2025.
Edad: 96 Años.
Sus restos serán sepultados el día martes 02 a las 11:00 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.