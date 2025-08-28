Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: ERNESTO PABLO ACASTELLO.
Deceso: 28-08-2025.
Edad: 92 Años.
Sus restos serán sepultados el día jueves 28 del corriente a las 17:30 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Marcos Juárez:
Falleció: RITA ANA NATTA.
Edad: 90 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día jueves 28 de Agosto a las 12:00 horas,
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: NANCY MERCEDES PANICHELLI.
Edad: 75 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día viernes 29 de Agosto a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.