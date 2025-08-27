Necrológicas:

En Leones:

Falleció: JORGE ALBERTO MAROTTA.

Deceso: 26-08-2025.

Edad: 84 Años.

El velatorio se realizará hasta el día miércoles 27 del corriente a las 11:30 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Sus restos serán cremados.

Se ruega no enviar Flores.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Noetinger:

Falleció: MARTHA ELENA PEREZ.

Deceso: 27-08-2025.

Edad: 84 Años.

Sus restos serán sepultados el día miércoles 27 del corriente a las 18:30 horas en el Cementerio de Noetinger.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.

En Leones:

Falleció: NORMA GLADYS PONCE.

Deceso: 27-08-2025.

Edad: 84 Años.

Sus restos serán sepultados el día miércoles 27 del corriente a las 17:00 horas en el Cementerio de Leones.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Leones:

Falleció: EDUARDO MONTENEGRO(PALOMO).

Edad: 82 Años.

Sus restos serán sepultados el jueves 28 a las 09:30 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Velatorio Sala Nº 1.

Servicio: COSPUL.