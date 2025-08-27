Necrológicas:
En Leones:
Falleció: JORGE ALBERTO MAROTTA.
Deceso: 26-08-2025.
Edad: 84 Años.
El velatorio se realizará hasta el día miércoles 27 del corriente a las 11:30 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Sus restos serán cremados.
Se ruega no enviar Flores.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Noetinger:
Falleció: MARTHA ELENA PEREZ.
Deceso: 27-08-2025.
Edad: 84 Años.
Sus restos serán sepultados el día miércoles 27 del corriente a las 18:30 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Leones:
Falleció: NORMA GLADYS PONCE.
Deceso: 27-08-2025.
Edad: 84 Años.
Sus restos serán sepultados el día miércoles 27 del corriente a las 17:00 horas en el Cementerio de Leones.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Leones:
Falleció: EDUARDO MONTENEGRO(PALOMO).
Edad: 82 Años.
Sus restos serán sepultados el jueves 28 a las 09:30 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Velatorio Sala Nº 1.
Servicio: COSPUL.