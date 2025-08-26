Necrológicas:

En Saira:

Falleció: CELIO ZELZO MEYER.

Edad: 88 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 07:00 horas en sala velatoria de Saira. Recibirá sepultura el día 25 de Agosto a las 17:00 horas.

Previo responso en Sala velatoria de Saira.

Cegro General Roca.

En Saira:

Falleció: SUSANA ANAHI PERALTA.

Edad: 47 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 16:00 horas en sala velatoria de Saira.

Recibirá sepultura el día 26 de Agosto a las 10:00 horas. Previo responso en Sala velatoria de Saira.

Servicio: CEGRO General Roca.

En Leones:

Falleció: MARÍA DEL CARMEN DÍAZ VDA DE LANARI(MARY).

Edad: 72 Años.

Sus restos serán sepultados el martes 26 de Agosto a las 09:30 horas en el Cementerio Local, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Velatorio Sala Nº 1.

Servicio: COSPUL LEONES.