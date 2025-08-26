Necrológicas:
En Saira:
Falleció: CELIO ZELZO MEYER.
Edad: 88 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 07:00 horas en sala velatoria de Saira. Recibirá sepultura el día 25 de Agosto a las 17:00 horas.
Previo responso en Sala velatoria de Saira.
Cegro General Roca.
Falleció: SUSANA ANAHI PERALTA.
Edad: 47 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 16:00 horas en sala velatoria de Saira.
Recibirá sepultura el día 26 de Agosto a las 10:00 horas. Previo responso en Sala velatoria de Saira.
Servicio: CEGRO General Roca.
En Leones:
Falleció: MARÍA DEL CARMEN DÍAZ VDA DE LANARI(MARY).
Edad: 72 Años.
Sus restos serán sepultados el martes 26 de Agosto a las 09:30 horas en el Cementerio Local, Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Velatorio Sala Nº 1.
Servicio: COSPUL LEONES.